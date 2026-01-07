ВС РФ ударили по местам сборки и запуска ударных дронов на Украине

Российские войска нанесли поражение предприятиям производства, хранения и местам запуска беспилотников дальнего действия на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Под удар оперативно-тактической авиации и боевых дронов попали места производства, хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Кроме того, целью атак стали склады боеприпасов и военного имущества, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 140 районах, добавили в МО.

Тем временем, подразделения группировок войск ВС РФ улучшили тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника в зоне спецоперации.

За последние сутки киевский режим потерял свыше 1280 боевиков и наемников, танк «Leopard», 24 броневика, 80 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, две пусковые установки РСЗО «Буран» и ЗРК «Бук-М1», четыре станции контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, уничтожены 11 складов боеприпасов и материальных средств.

Средства ПВО за сутки перехватили снаряд HIMARS и 106 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

