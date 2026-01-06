Армия России наступает на всех направлениях в зоне СВО

Российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. О ситуации на линии соприкосновения сообщается в сводке Министерства обороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Мирополье и Садки в Сумской области, а также нанесли поражение силам четырех бригад ВСУ в Харьковской области.

Западная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции и ударила по формированиям противника в районах населенных пунктов Великая Шапковка, Благодатовка, Пристен, Куриловка и Самборовка Харьковской области.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Закотное, Кривая Лука, Дружковка, Райское и Константиновка Донецкой Народной Республики.

Бойцы «Центра» наступают в районах населенных пунктов Гришино, Белицкое, Торецкое, Родинское, Водянское, Красноярское, Шиловка, Доброполье в ДНР, Новопавловка и Ивановка в Днепропетровской области.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в районах населенных пунктов Коммунаровка, Гавриловка Днепропетровской области, Зеленое, Терноватое, Риздвянка, Зеленая Диброва и Староукраинка Запорожской области.

Войска группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Кирово и Новоандреевка Запорожской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО за сутки перехватили две авиабомбы, два снаряда HIMARS и 360 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube