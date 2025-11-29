Российские войска в зоне специальной операции продолжают наступление, продвигаясь вглубь обороны ВСУ и занимая более выгодные позиции. В Красноармейске в ДНР штурмовые группы группировки «Центр» успешно продвигаются в восточной части города и микрорайоне Динас, а также продолжают зачистку населенного пункта Ровное. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе СВО.

Вместе с тем, российские военные отразили девять атак противника из района населенного пункта Гришино с целью деблокирования окруженных в Красноармейске украинских формирований.

В Дмитрове штурмовые отряды продолжали выбивать ВСУ из микрорайонов Восточный и Западный, а также из южной части города.

За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 290 боевиков ВСУ. Общие суточные потери противника на всех направлениях спецоперации составили порядка 1250 человек.

В то же время авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома, места хранения и запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 157 районах.

Средствами ПВО сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 158 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube