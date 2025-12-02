ВС РФ освободили Красноармейск и Волчанск и штурмуют Гуляйполе

Президент России Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где заслушал доклад главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о взятии под контроль Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, а также о ходе наступления российсих военных на других направлениях спецоперации. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как заявил Герасимов, российские войска продолжат активные наступательные действия с целью полного освобождения Донбасса, передает «Интерфакс». По его словам, противник в настоящее время пытается остановить продвижение российских подразделений на краснолиманском, северодонецком, днепропетровском и запорожском направлениях, а также деблокировать свои окруженные силы в некоторых районах. Несмотря на то, штурмовые подразделения группировки «Запад» вошли в Красный Лиман и ведут бои в юго-восточной и восточной частях города, добавил Герасимов.

В свою очередь, командующий группировкой «Центр» Андрей Солодчук доложил Верховному главнокомандующему о ходе операции по ликвидации группировки ВСУ, окруженной в районе Красноармейско-Димитровской агломерации, в том числе о взятии под контроль южной части Дмитрова и обстановке в Красноармейске после полного перехода под контроль российской армии.

Командующий группировкой войск «Восток» Андрей Иванаев доложил президенту о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области подразделениями 5-й общевойсковой армии. В настоящее время уличные бои идут в северо-восточной части города.

После заслушивания докладов генералов Владимир Путин дал собственную оценку ситуации в зоне СВО. Глава государства заявил, что Вооруженные силы РФ уверенно удерживают инициативу и продолжают выполнение задач спецоперации. По его словам, войска Объединенной группировки наращивают давление по всей линии фронта.

Путин отметил, что российская армия установила контроль над несколькими крупными населенными пунктами, которые имеют важное значение для дальнейшего освобождения территории, находящейся под контролем ВСУ.

В завершение встречи президент поблагодарил командный состав и военнослужащих за выполнение поставленных задач. «Командующим группировкам войск необходимо продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом СВО», – сказал Путин. Также он поставил задачи по обеспечению войск для ведения боевых действий в зимних условиях.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube