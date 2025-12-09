Российские войска продолжают продвижение в зоне спецоперации. За последние сутки подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль село Остаповское в Днепропетровской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ. В ведомстве подтвердили уничтожение Военно-космическими силами украинского истребителя Су-27, о сбитии самолета российскими войсками накануне сообщали ВСУ.

Группировка «Восток» также поразила силы противника в районах Варваровки, Косовцева, Гуляйполя в Запорожской области и Андреевки в Днепропетровской области. За сутки противник потерял более 210 военнослужащих, бронемашину, шесть автомобилей и склад материальных средств.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Вместе с тем группировка «Запад» продолжала уничтожение окруженной на левом берегу реки Оскол группировки противника. Также были нанесены удары по противнику вблизи Купянска-Узлового, Глушковки, Ковшаровки и Подолов в Харьковской области и Дробышева в ДНР.

Подразделения «Южной» группировки заняли более выгодные позиции и нанесли поражение ВСУ около Северска, Платоновки, Степановки, Миньковки и Константиновки в ДНР. Донецкой Народной Республики.

Бойцы группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю и поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Вольное, Водянское, Белицкое, Родинское, Торское, Гришино, Сергеевка, Новокриворожье в ДНР и Новопавловка Днепропетровской области. Штурмовики 51-й армии в Дмитрове продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный.

Подразделения группировки «Днепр» атаковали силы ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Лукьяновское Запорожской области и Никольское Херсонской области.

В то же время российские войска поразили предприятие ВПК Украины, объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цех сборки и места хранения беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских ВСУ и иностранных наемников в 157 районах.

