Российские войска за минувшие сутки взяли под контроль село Герасимовка в Днепропетровской области, расширив плацдарм на западном берегу реки Гайчур. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Герасимовка Днепропетровской области», – говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, взятие под контроль Герасимовки стало «создало условия для дальнейшего развития наступления вглубь Днепропетровской области». Населенный пункт в ходе активных наступательных действий освободили штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии, уточнили в Минобороны.

Тем временем, бойцы группировки войск «Центр» продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в городе Димитров и зачистку Родинского, Светлого и Гришина в ДНР.

Подразделения группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Резниковка, Степановка, Славянск, Петровское, Константиновка и Краматорск в ДНР. Группировки войск «Север», «Запад» и «Днепр» атакуют ВСУ в Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях и в ДНР.

Потери противника в результате действий российских группировок войск составили 1340 военнослужащих за сутки. Наибольшие потери ВСУ несут в зоне ответственности группировки «Центр», где противник лишился свыше 470 боевиков.

В то же время авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили центр сборки и испытаний безэкипажных катеров ГУР Украины, задействованные в интересах ВСУ объекты транспортной инфраструктуры, цеха сборки ударных БПЛА дальнего действия, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 143 районах.

Средства ПВО сбили 180 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube