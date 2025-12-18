Российские войска в течение суток поразили используемые ВСУ объекты энергетической инфраструктуры, цеха сборки дальних беспилотников и места их хранения, а также пункты дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Как сообщает Минобороны, удары по целям были нанесены авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Тем временем подразделения группировки войск «Центр» пресекли попытки прорыва штурмовых групп ВСУ на северные окраины промышленной зоны в Красноармейске в ДНР. Противник безуспешно пытался проникнуть в освобожденный город по лесополосам со стороны населенного пункта Шевченко, потеряв 42 боевика и 14 единиц военной техники. Также подразделения группировки продолжают уничтожать окруженного противника в микрорайонах «Восточный» и «Западный» города Димитров и ведут зачистку населенных пунктов Родинское, Светлое и Гришино в ДНР.

В зоне ответственности группировки «Центр» ВСУ несут наибольшие потери – за сутки противник лишился свыше 545 военнослужащих. Общие потери ВСУ на всех направлениях в зоне спецоперации превысили 1700 боевиков.

«Южная» группировка войск за сутки заняла более выгодные рубежи и позиции и нанесла поражение семи бригадам ВСУ и нацгвартии около Резниковки, Закотного, Кирово, Миньковки, Константиновки и Краматорска в ДНР.

Группировка «Восток» продолжила продвижение вглубь украинской обороны и нанесла удары по противнику в районах населенных пунктов Андреевка, Гавриловка Днепропетровской области, Гуляй-поле и Косовцево Запорожской области.

Также сообщается, что средствами ПВО сбиты 216 беспилотников самолетного типа.

