Президент России Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции оценил ситуацию в зоне специальной военной операции. По его словам, российские войска «наступают на абсолютно всех направлениях, а противник отходит». «Где-то быстрее, где-то медленнее, но везде», – уточнил глава государства.

«Сразу после того как наши войска вышибли противника с Курской земли, стратегическая инициатива полностью перешла в руки российских солдат», – подчеркнул Путин.

Президент рассказал, что город Красный Лиман в ДНР уже наполовину под контролем российских солдат. По его словам, после его освобождения движение продолжится в сторону Славянска.

После взятия Северска открывается возможность двигаться к укрепрайону в Донбассе, в районе Славянска и Константиновки. «Нет сомнений, что ребята доберут и Константиновку», – сказал Путин.

Он назвал очень важным освобождение Красноармейска, откуда открываются возможности для дальнейших наступательных операций. ВСУ безуспешно пытаются вернуть хотя бы часть Красноармейска и несут серьезные потери, сообщил Путин. Соседний Дмитров полностью окружен: под контроль уже взята половина города, рассказал глава государства, отметив, что ВСУ пытаются вырваться из города мелкими группами.

По словам президента, группировка «Восток» продвигается быстрыми темпами по Запорожской области, освобождая один населенный пункт за другим. Российская армия вошла в Гуляйполе, половина города уже находится под контролем ВС РФ, уточнил Путин.

Президент подтвердил, что город Купянск в Харьковской области находится под контролем ВС РФ. По его словам, под Купянском в окружение попали 3,5 тысячи военных ВСУ, шансов у них практически нет. После завершения работы в этом городе, по его словам, российские войска развернутся в западном направлении.

Комментируя видео Зеленского на фоне стелы в Купянске, Путин заявил: «Стела находится от самого города где-то на расстоянии километра примерно. Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом! Правильно? Если уж Купянск под их контролем».

Глава государства выразил уверенность в том, что до конца 2025 года российские бойцы добьются новых успехов на линии фронта. «Уверен, что до конца текущего года мы с вами еще будем свидетелями новых успехов наших бойцов на линии боевого соприкосновения», – заявил Путин.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

