В зоне СВО находятся 700 тысяч российских военных – Путин

В зоне специальной военной операции в настоящее время находятся порядка 700 тысяч российских военнослужащих, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Вот сейчас мы живем в условиях проведения специальной военной операции. У нас 700 тысяч человек в зоне СВО», – сказал глава государства во время «Итогов года».
По его словам, в основном это молодые люди, в том числе представители поколения 90-х годов.
Президент назвал российскую армию самой боеспособной в мире, отметив, что в этом году ВС РФ доказали свою высокую боеспособность. «Они (российские войска – прим. ред.) у нас стали, наверное, самыми боеспособными в мире с учетом еще и новых видов вооружения, в том числе стратегического характера», – сказал он.
Москва, Наталья Петрова
