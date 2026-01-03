Российская армия освободила Бондарное в ДНР

Российские войска за минувшие сутки взяли под контроль село Бондарное в ДНР и продолжают теснить ВСУ на фронтах специальной военной операции. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Бондарное Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

Кроме того, бойцы группировки за сутки поразили формирования двух механизированных, аэромобильной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ, а также бригады теробороны в районах населенных пунктов Закотное, Кондратовка, Константиновка, Малиновка и Резниковка в ДНР.

Противник потерял на этом направлении до 220 военнослужащих, 11 боевых бронемашин, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудий. Также уничтожен склад материальных средств.

Суточные потери ВСУ на всех фронтах спецоперации составили до 1300 боевиков.

Вместе с тем авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины, местам сборки и хранения БПЛА дальнего действия, радиолокационной станции ПВО, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 156 районах.

Средствами ПВО сбиты 15 управляемых авиабомб, два реактивных снаряда системы HIMARS и 124 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

