На Украине назначили нового министра обороны

Верховная рада назначила нового министра обороны Украины. Им стал Михаил Федоров.

Кандидатуру Федорова утвердили со второй попытки. За это решение проголосовали 277 народных избранников при 266 минимально необходимых. Накануне депутаты не поддержали его назначение на должность главы минобороны Украины.

Федоров на выступлении в Верховной раде заявил, что после назначения в первую очередь проведет финансовый аудит в военном ведомстве, а также намерен «разобраться с человеческим капиталом в Вооруженных силах и Силах обороны».

Михаил Федоров вошел в состав украинского правительства в 2019 году в возрасте 28 лет, став самым молодым министром. После он занимал пост вице-премьера и министра цифровой трансформации. В начале января Владимир Зеленский предложил чиновнику перейти в министерство обороны.

Киев, Зоя Осколкова

