Российские войска за две недели января заняли восемь населенных пунктов в зоне специальной военной операции, под контроль перешло более 300 кв. км территории. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе совещания на пункте управления группировки войск «Центр». Генерал проверил ход выполнения боевых задач группировкой «Центр» на днепропетровском направлении.

Герасимов отметил, что российская армия ведет наступление практически на всех направлениях в зоне спецоперации.

По словам начальника Генштаба, самые упорные бои развернулись в зоне ответственности» группировки «Центра». Российские силы, «завершив ликвидацию окруженного противника и освобождение городов Красноармейск и Димитров, развивают наступление», – отметил Герасимов.

Генерал при этом подчеркнул, что командование ВСУ любыми способами, не считаясь с потерями, стремится остановить наступление российской армии в ДНР. Однако, по его словам, эти план были сорваны, благодаря мужеству и героизму российских солдат и офицеров, а также слаженной работе штабов и уверенному руководству соединениями и воинскими частями.

Начальник Генштаба рассказал, что группировка войск «Север» продолжает расширять полосу безопасности приграничных районов Сумской и Харьковской областей.

В зоне ответственности группировки «Запад» на купянском направлении продолжается ликвидация украинских подразделений, попавших в окружение на восточном берегу реки Оскол, добавил Герасимов. Также, по его словам, российские войска завершают взятие под контроль поселка Купянск-Узловой.

Герасимов отметил, что после освобождения в ноябре прошлого года Купянска ВСУ предпринимали несколько попыток демонстрации «якобы своего присутствия в городе, в том числе, установки украинских флагов на административных зданиях с помощью беспилотников». Эти действия были пресечены, подчеркнул он.

Глава Генштаба также сообщил, что войска группировки «Запад» развивают наступление на Красноалиманском направлении. Группировка «Юг» после взятия Северска активно продвигается в направлении на Славянск, добавил он. Продолжаются бои по уничтожению противника Константиновке.

По словам Герасимова, группировка войск «Восток», заняв Гуляйполе, развивает наступление в Запорожской области и одновременно расширяет полосу безопасности в Днепропетровской области. Группировка «Днепр» ведет наступление в направлении города Запорожье, добавил генерал.

Москва, Наталья Петрова

