ВС РФ ударили по связанным с ВСУ объектам энергетики и транспортной инфраструктуры

Российские военные поразили объекты энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции.

Удары также нанесены по местам хранения беспилотников дальнего действия, командным пунктам и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 162 районах.

По информации военного ведомства, атаки по целям на Украине совершены оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией, а также ударными беспилотниками.

Вместе с тем, за прошедшие сутки российские войска продвинулись практически на всех направлениях спецоперации.

Так, по данным Минобороны, подразделения группировок «Север» и «Центр» улучшили тактическое положение, бойцы группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, войска «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю. В то же время, группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника и нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Риздвянка, Зализничное, Терноватое, Лесное, Барвиновка и Жовтневое Запорожской области.

Потери ВСУ за сутки на всех фронтах спецоперации составили до 1310 военнослужащих.

Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 265 беспилотных беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

