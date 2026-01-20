Российские хакеры взломали систему разведки ВСУ

Российские хакеры взломали систему наведения украинской артиллерии, с помощью которой Киев координировал удары по территории РФ. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

По данным канала, киберспециалисты из группировки Berkut RF вывели из строя сайты украинских систем «Кропива» и «Трембита». Обе системы не работают уже почти неделю, взаимодействие между украинскими подразделениями полностью парализовано.

Первая использовалась для нанесения ударов по населенным пунктам Донбасса и приграничным регионам России. Программа позволяет связывать подразделения ВСУ и определять цели, предоставляет детальные карты, данные спутников и координаты для стрельбы.

«Трембита» являлась одним из основных элементов украинской IT-инфраструктуры для взаимодействия госорганов с гражданами и бизнесом.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

