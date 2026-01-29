Российские войска за минувшие сутки взяли под контроль село Белая Береза в Сумской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Белая Береза Сумской области», – говорится в сообщении.

Кроме того, бойцы группировки поразили формирования механизированной бригады противника в районах населенных пунктов Пролетарское и Кондратовка Сумской области. На Харьковском направлении группировка нанесла удары по ВСУ в районах населенных пунктов Графское, Революционное и Волчанские Хутора Харьковской области.

Тем временем, российские силы на других направлениях спецоперации продолжают продвигаться вперед и крушат оборону ВСУ в ДНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

Противник за сутки потерял около 1150 боевиков на всех фронтах СВО.

Также российские военные поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины, радиолокационные станции, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Удары по целям наносились оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Средствами ПВО сбиты 111 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

