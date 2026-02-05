Киевский режим начал эвакуацию населения и предприятий города Запорожье на фоне продвижения российских войск к этому населенному пункту. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в комментарии ТАСС.

По его словам, в городе уже эвакуированы многие частные предприятия и закрылось множество торговых центров. «По сути, наблюдается отток населения также с данного населенного пункта», – отметил эксперт.

Марочко констатировал, что украинская группировка в Запорожье находится под плотным огневым воздействием российских сил.

Ранее на этой неделе эксперт сообщал, что российская армия после зачистки местности около взятого под контроль населенного пункта Придорожное Запорожской области начала наступление на город Запорожье.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube