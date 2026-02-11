ВС РФ начали наступление на Орехов – мощный укрепрайон ВСУ в Запорожье

Российские войска после взятия запорожского села Зализничное начали наступление на город Орехов, превращенный в мощный укрепрайон ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, после освобождения Зализничного бойцы ВС РФ продвигаются в западном направлении вдоль реки Жеребец и автомобильной трассы, которая идет на Орехов.

«Сейчас наши военнослужащие, невзирая на то, что украинские боевики предпринимают попытки контратакующих действий, в целом очень уверенно себя чувствуют в данном районе», – отметил Марочко в комментарии ТАСС.

Напомним, Минобороны России сообщило об освобождении Зализничного во вторник, 10 февраля. По данным военного ведомства, штурмовики группировки войск «Восток» выдавили ВСУ из хорошо укрепленного района обороны. Бойцы прошли четыре километра вглубь и зачистили территорию площадью более 18 кв. км. «Теперь фронт отодвинулся на запад от Гуляйполя. Расширен плацдарм для дальнейшего наступления», – отметили в Минобороны.

Установлению российского контроля над селом предшествовало форсирование водной преграды у Гуляйполя и продвижение российских сил на участке фронта шириной в 30 км, указал военный эксперт.

Москва, Наталья Петрова

