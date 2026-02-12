российское информационное агентство 18+

Четверг, 12 февраля 2026, 12:56 мск

ВС РФ нанесли ответный групповой удар по объектам энергетики Украины

Российские войска нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, в ответ на атаки Киева по гражданской инфраструктуре России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Также под удар попали места производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов.

По данным ведомства, атака была совершена с применением высокоточного оружия наземного и воздушного базирования большой дальности и беспилотников.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – заявило Минобороны.

