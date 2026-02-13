Жителей белгородского приграничья попросили не носить камуфляж

Жителей Белгородской области призвали не носить одежду камуфляжных расцветок. Украинские дроны специально охотятся на людей в военной форме.

«Хотел обратиться ко всем жителям наших прифронтовых, приграничных муниципальных образований, к тем жителям, которые живут особенно в 25-километровой зоне, или те, кто по служебной или иной необходимости приезжают в прифронтовую территорию. Пожалуйста, дорогие друзья, в идеале, чтобы вы не носили камуфляжную, военную или зеленую форму», – написал губернатор Вячеслав Гладков в своем канале в MAX.

Глава региона отметил, что в последнее время участились атаки БПЛА, FPV-дронов по жителям, которые ходят в зеленой камуфляжной военной форме. «Конечно же, сложная просьба. Но мы должны помнить о том, что враг рядом, что он коварен, и он каждую секунду может нанести удар», – подчеркнул Гладков.

Белгород, Зоя Осколкова

