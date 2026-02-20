В Генштабе РФ назвали военные потери Украины с начала СВО

Украина потеряла за время проведения специальной военной операции более 1,5 млн военнослужащих, а за 2025 год – свыше 520 тысяч. Об этом сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской в интервью «Красной звезде».

«Их потери в 2025 году составили около 6700 танков и боевых бронированных машин, более 12 тысяч орудий и миномётов, а в живой силе – свыше 520 тысяч военнослужащих. Всего с начала специальной военной операции потери украинских войск превысили 1,5 миллиона человек», – заявил он.

По словам Рудского, киевский режим значительно утратил возможность восполнять армию за счет принудительной мобилизации граждан.

«Количество ежемесячно мобилизуемых в среднем уменьшилось почти в два раза. Таким образом, формируется устойчивая тенденция к снижению численности украинской армии и, как следствие, к ограничению возможностей ВСУ по сопротивлению группировкам российских войск», – подчеркнул генерал-полковник.

Как отметил Рудской, в 2025 году стратегическая инициатива в зоне спецоперации окончательно перешла к ВС России. Все попытки Киева и его западных кураторов остановить продвижение российских войск провалились, указал он.

Генерал-полковник добавил, что в ответ на террористические атаки ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры российские войска нарастили интенсивность ударов по украинскому ВПК и обеспечивающей его работу энергообъектам. Это значительно снизило возможности оборонной промышленности Украины по производству и оснащению ВСУ вооружением и военной техникой, подчеркнул он.

«В целом за счет успешных действий Объединенной группировки войск значительно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил», – заключил Рудской.

