Российские военные за прошедшую неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов в Сумской, Запорожской областях и Донецкой народной республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции.
По данным военного ведомства, подразделения группировки войск «Север» в ходе активных наступательных действий установили контроль над селами Покровка и Харьковка Сумской области.
Бойцы группировки «Днепр» освободили три села в Запорожской области – Запасное, Магдалиновка и Приморское. Еще два села в Запорожской области – Цветковое и Криничное – взяли под контроль подразделения группировки «Восток», продвинувшись в глубину обороны ВСУ.
В ДНР подразделения «Южной» группировки выбили противника из села Миньковка.
Потери ВСУ за неделю на всех фронтах спецоперации составили порядка 8,3 тыс. военнослужащих.
Вместе с тем в течение недели ударными беспилотниками была уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.
Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиабомб, 37 реактивных снарядов системы HIMARS и 1808 беспилотников ВСУ.
