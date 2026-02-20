Еще восемь населенных пунктов в зоне СВО перешли под контроль ВС РФ за неделю

Российские военные за прошедшую неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов в Сумской, Запорожской областях и Донецкой народной республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции.

По данным военного ведомства, подразделения группировки войск «Север» в ходе активных наступательных действий установили контроль над селами Покровка и Харьковка Сумской области.

Бойцы группировки «Днепр» освободили три села в Запорожской области – Запасное, Магдалиновка и Приморское. Еще два села в Запорожской области – Цветковое и Криничное – взяли под контроль подразделения группировки «Восток», продвинувшись в глубину обороны ВСУ.

В ДНР подразделения «Южной» группировки выбили противника из села Миньковка.

Потери ВСУ за неделю на всех фронтах спецоперации составили порядка 8,3 тыс. военнослужащих.

Вместе с тем в течение недели ударными беспилотниками была уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.

Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиабомб, 37 реактивных снарядов системы HIMARS и 1808 беспилотников ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

