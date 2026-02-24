Дмитрий Медведев отреагировал на планы Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал Великобритании и Франции «симметричный ответ» на их планы передать Киеву ядерное оружие.

«Скажу очевидную и жесткую вещь. Информация СВР о намерении Франции и Британии передать киевскому нацистскому режиму ядерные технологии радикально меняет ситуацию. И дело тут не в разрушении ДНЯО и еще чего-то там в международном праве. Это прямая передача ядерного оружия воюющей стране. Не может быть и тени сомнения в том, что России при таком развитии событий придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране. А в случае необходимости – и по странам-поставщикам, которые становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией. Это тот симметричный ответ, на который имеет право РФ», – написал Медведев в своем телеграм-канале.

Как уже писал «Новый День», накануне появилась информация, что Великобритания и Франция хотят передать киевскому режиму ядерное оружие. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. По данным разведчиков, «Великобритания и Франция сознают, что развитие ситуации на Украине не оставляет шансов на достижение столь вожделенной для них победы над Россией руками ВСУ». «Однако британские и французские элиты не готовы мириться с поражением. Считается, что Украину нужно снабдить «вундерваффе». Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой «грязной» бомбой», – говорится в сообщении. Лондон и Париж разрабатывают возможность предоставления ядерного оружия Киеву и средства его доставки. В частности, рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.

Москва, Елена Владимирова

