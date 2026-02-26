Армия России нанесла массированный удар по ВПК и энергетике Украины

Российские войска в ночь на четверг нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ объектам энергетической инфраструктуры, а также военным аэродромам. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Удар нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования и беспилотниками в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры в России.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – отметили в военном ведомстве.

Минувшей ночью украинские СМИ и паблики сообщали о взрывах в Киеве и области, Полтаве, Харькове, Кривом Роге, Запорожье, Черниговской, Винницкой и Одесской областях. «Укрэнерго» информирует об отключениях света в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Москва, Наталья Петрова

