Кремль заявил об открытости России для поиска мирного урегулирования на Украине

Россия продолжает спецоперацию и одновременно остается открытой для поиска путей мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем специальную военную операцию, и одновременно остаемся открытыми для поиска мирного урегулирования на Украине», – сказал пресс-атташе Кремля журналистам.

Песков также заявил, что киевский режим продолжает свою последовательную линию на препятствование мирному процессу. По его словам, Зеленский «пытается делать это по-разному, находит положительный отклик в европейских столицах, а европейские столицы тоже вовсе не исполнены желанием поиска мирного пути урегулирования (украинского конфликта)». Так он прокомментировал ожидаемый визит Зеленского во Францию и его встречу с Эммануэлем Макроном.

Песков назвал абсурдной идею оказывать давление на Россию.

Ранее Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце сообщало, что Макрон 13 марта примет Зеленского в Париже, чтобы обсудить способы усиления давления на Россию.

