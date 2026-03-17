Армия России освободила еще два населенных пункта в зоне СВО

Российские войска установили контроль еще над двумя населенными пунктами в зоне специальной военной операции – селами Сопычь в Сумской области и Каленики в ДНР. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Из Сопычи формирования ВСУ выбили подразделения группировки войск «Север», а Каленики освободила «Южная» группировка войск, уточнили в военном ведомстве.

Вместе с тем оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили используемые в интересах ВСУ объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 149 районах.

Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиац бомб и 421 украинский беспилотник самолетного типа.

Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в ходе посещения пункта управления «Южной» группировки войск в понедельник сообщил, что российские войска ведут наступление на всех направления в зоне спецоперации. Согласно его докладу, за две недели марта под контроль российской армии перешли 12 населенных пунктов.

Герасимов также сообщил, что ВС РФ завершают взятие населенных пунктов Гришино и Новый Донбасс в ДНР, сражаются за Белицкое и наступают в направлении Доброполья. По его словам, бойцы ВС РФ контролирует более половины города Красный Лиман. Под контролем российской армии находится свыше 60% территории Константиновки, активные боевые действия идут в ее пригороде Ильиновке, добавил Герасимов. Кроме того, российские войска взяли под контроль запорожское село Веселянка, сейчас идут бои в Орехове.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube