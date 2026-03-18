ВС РФ освободили Александровку в ДНР и ударили по инфраструктуре Украины

Вооруженные силы России продолжают наступление в зоне спецоперации. За прошедшую сутки российские военные взяли под контроль поселок Александровка в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны РФ. Операцию по освобождению этого населенного пункта провели подразделениями группировки войск «Запад».

Кроме того, бойцы группировки поразили живую силу и технике четырех механизированных бригад, двух батальонов беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Осиново, Великая Шапковка, Грушевка, Боровая Харьковской области, Яцковка и Красный Лиман в ДНР.

Потери противника составили до 180 боевиков, две боевые бронемашины HMMWV производства США, 25 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Тем временем подразделения группировок войск «Север» и «Юг» улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по ВСУ в Сумской, Харьковской областях, а также в ДНР – в районах населенных пунктов Константиновка, Алексеево-Дружковка, Славянск, Новоселовка, Белокузьминовка, Краматорск и Никифоровка.

Группировка войск «Центр» улучшила свое тактическое положение и бьет противника в ДНР и Днепропетровской области. Бойцы группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение силам ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях.

Подразделения группировки войск «Днепр» атаковали противника в районах населенных пунктов Орехов и Преображенка Запорожской области.

Суточные потери ВСУ на всех направлениях спецоперации составили до 1178 боевиков.

Вместе с тем российские войска поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, связанные с ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 145 районах.

Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы и 316 беспилотников ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube