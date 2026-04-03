Армия России нанесла массированный удар по военным объектам Украины

Российские войска ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивающим их работу энергообъектам. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.

В ведомстве отметили, что это ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам в России.

Кроме того, за минувшую неделю были нанесены шесть групповых ударов, в результате которых поражены объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, военные аэродромы. Также уничтожены цеха производства и места подготовки к запуску ударных беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников.

Москва, Наталья Петрова

