Российские военные за прошедшие сутки улучшили позиции в зоне спецоперации. Группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину украинской обороны и нанесла поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Вместе с тем Черноморский флот отразил атаку вражеских морских дронов в северо-восточной части Черного моря, сообщило Минобороны РФ. Под удары ВС РФ попали цеха производства ракет и энергетическая инфраструктура ВСУ.

Как уточнили в военном ведомстве, поражены цеха производства систем управления и комплектующих оперативно-тактических ракет, места хранения и сборки беспилотников самолетного типа, а также пункты временной дислокации сил и иностранных наемников в 159 районах. В атаке по целям на Украине были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетныевойска и артиллерия.

Силами Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ, а также управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД».

В то же время российскими средствами ПВО в зоне спецоперации сбиты 12 управляемых авиабомб, три реактивных снаряда системы HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 693 беспилотника самолетного типа, добавили в Минобороны.

Москва, Наталья Петрова

