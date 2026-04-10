Пятница, 10 апреля 2026, 14:00 мск

Армия России нанесла пять групповых ударов по ВПК Украины и объектам ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Российские войска за неделю нанесли пять групповых ударов, в том числе высокоточным оружием большой дальности, по инфраструктурным и военным объектам на Украине. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, используемые в интересах ВСУ объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, военные аэродромы.

Кроме того, были уничтожены склады боеприпасов, места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.

В ведомстве подчеркнули, что удары по военным целям на Украине были нанесены в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

