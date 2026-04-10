Армия России нанесла пять групповых ударов по ВПК Украины и объектам ВСУ

Российские войска за неделю нанесли пять групповых ударов, в том числе высокоточным оружием большой дальности, по инфраструктурным и военным объектам на Украине. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, используемые в интересах ВСУ объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, военные аэродромы.
Кроме того, были уничтожены склады боеприпасов, места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.
В ведомстве подчеркнули, что удары по военным целям на Украине были нанесены в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России.
Москва, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»