ВС РФ освободили два поселка в Сумской области и ДНР

Российская армия за минувшие сутки взяла под контроль поселок Миропольское в Сумской области и село Диброва в ДНР. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

«Вчера решительными действиями подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Миропольское Сумской области», – говорится в сообщении.

Село Диброва было освобождено в результате активных наступательных действий подразделений «Южной» группировки войск, отметили в Минобороны.

В течение прошедшей недели российские войска улучшили позиции на всех направлениях спецоперации. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину украинской обороны. Потери ВСУ на всех фронтах спецоперации составили более 8440 боевиков.

Вместе с тем ВС России в течение недели уничтожили четыре боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» и зенитный ракетный комплекс «Raven» производства Великобритании.

Средствами ПВО сбиты 54 управляемые авиабомбы, четыре реактивных снаряда системы HIMARS, три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун», а также 2411 беспилотников самолетного типа.

Силы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ, а также ракету большой дальности «Нептун-МД».

Москва, Наталья Петрова

