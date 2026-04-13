Украина нарушила пасхальное перемирие более 6,5 тысяч раз – Минобороны РФ

Минобороны России заявило, что в общей сложности зафиксировало 6558 нарушений режима пасхального перемирия со стороны Украины. В ведомстве при этом отметили, что в дневное время интенсивность боевых действий со стороны ВСУ по всей линии фронта была снижена.

По информации Минобороны, несмотря на действие «режима тишины», противник продолжал наносить удары с использованием беспилотников и артиллерии по позициям ВС России, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

В ведомстве сообщили, что во время перемирия вражеский дрон повредил АЗС «Роснефть» в городе Льгове Курской области. В небе над Белгородской и Курской областями было уничтожено 11 украинских беспилотников самолетного типа.

Вместе с тем, российские военные отразили три атаки ВСУ на запорожском направлении из района населенного пункта Покровское в направлении Гая и Отрадного Днепропетровской области.

Кроме того, сорваны пять попыток выдвижения противника на позиции ВС РФ в районах населенных пунктов Кондратовка, Новая Сечь (две), Варачино Сумской области и Каленики в ДНР.

Согласно данным Минобороны, ВСУ 694 раза обстреляли позиции российских войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Также были нанесены 5844 удара с использованием квадрокоптеров и 749 сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов.

В ведомстве добавили, что все группировки российских войск в зоне СВО с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

После окончания действия пасхального перемирия ВС РФ продолжили проведение спецоперации.

В ночь на 13 апреля российская армия нанесла удары по складам боеприпасов, местам хранения и запуска беспилотников, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 14 районах.

Средствами ПВО были сбиты 33 вражеских беспилотника самолетного типа.

В то же время российские войска нанесли поражение личному составу и технике ВСУ в Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областях и в ДНР. Потери противника составили до 380 боевиков. Наибольшие потери ВСУ понесли в зоне ответственности группировки войск «Центр». Бойцы ВС РФ ударили по противнику в районах населенных пунктов Новопавловка, Новоподгородное Днепропетровской области и Белицкое в ДНР. В результате было уничтожено более 165 украинских боевиков.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

