ВС РФ заняли еще один населенный пункт в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селом Зыбино в Волчанском районе Харьковской области. Об этом сообщается в канале «Северный ветер», связанном с группировкой «Север».

Штурмовики в ходе ожесточенных боев выбили украинских боевиков из населенного пункта и освободили его.

Отмечается, что командование ВСУ запретило подразделениям территориальной обороны отступать на этом участке фронта, несмотря на колоссальные потери и отсутствие снабжения подразделений. Попытки бегства отдельных боевых групп бригады теробороны пресекались заградительными отрядами нацгвардии Украины.

«Освобождение села Зыбино, в первую очередь, способствует расширению полосы безопасности возле российской границы. В настоящее время продолжаются бои в близлежащих населенных пунктах, зачистка которых минимизирует риски проникновения вражеских ДРГ на нашу территорию на данном участке фронта», – говорится в публикации.

Напомним, 15 апреля Минобороны сообщило о взятии группировкой «Север» села Волчанские Хутора в Харьковской области

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube