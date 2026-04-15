Российские войска установили контроль над селом Волчанские Хутора в Харьковской области. Как сообщило Минобороны, украинских боевиков из населенного пункта выбили бойцы группировки войск «Север».

В ведомстве добавили, что подразделения группировки в течение суток поразили силы ВСУ в районах населенных пунктов Избицкое, Пятихатки и Сосновый Бор Харьковской области. В Сумской области нанесены удары по противнику в районах населенных пунктов Бачевск, Запселье, Малая Слободка и Покровка. ВСУ потеряли на этих участках фронта до 175 боевиков, бронетранспортер, 17 автомобилей и семь складов материальных средств.

Группировки войск на других направлениях спецоперации улучшили свое положение и нанесли поражение противнику в ДНР, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. Бойцы группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ, атаковав силы противника в районах населенных пунктов Добропасово, Покровское Днепропетровской области, Барвиновка, Воздвижевка, Долинка и Чаривное Запорожской области.

Потери ВСУ за сутки на всех фронтах спецоперации составили до 1145 боевиков.

Вместе с тем, авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, место запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 143 районах.

Система ПВО сбила 12 управляемых авиабомб и 225 вражеских беспилотников самолетного типа.

Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube