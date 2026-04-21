Начальник Генштаба ВС РФ заявил о полном освобождении ЛНР

Луганская Народная Республика полностью освобождена российской армией. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов во время инспекции воинских частей «Южной» группировки войск.

«Полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики. В настоящее время наступление соединений и воинских частей Объединенной группировки войск ведется на всех направлениях», – сказал Герасимов.

По словам главы Генштаба, за март и апрель ВС России в зоне специальной военной операции установили контроль над 34 населенными пунктами и около 700 кв. км территории. «Всего с начала этого года под наш контроль перешло 80 населенных пунктов и более 1 700 кв. км территории», – добавил Герасимов.

Также начальник Генштаба заслушал командующего «Южной» группировкой генерал-полковника Сергея Медведева по текущей обстановке в зоне ответственности группировки, а также доклады командиров соединений о результатах выполнения боевых задач.

По словам Герасимова, в марте под контроль «Южной» группировки в ходе наступления в районе Славянско-краматорско-константиновского укрепрайона перешли шесть населенных пунктов, в апреле – освобождено село Диброва. На северном фланге группировки бойцы ВС РФ активно продвигаются на запад на широком фронте в направлении Славянска и Краматорска. «Передовые подразделения находятся на удалении около 12 и семи километров от восточных окраин этих городов соответственно. Идут уличные бои в Кривой Луке», – рассказал начальник Генштаба.

В Константиновке штурмовые подразделения «Южной» группировки продвигаются вглубь жилой застройки в северо-восточной и юго-западной частях города, добавил Герасимов. Кроме того, по его словам, идут бои в пригородах Константиновки – в населенных пунктах Новодмитровка и Ильиновка.

Герасимов отметил успехи «Южной» группировки войск и поставил задачи на дальнейшие действия. Также глава Генштаба вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и отвагу.

Москва, Наталья Петрова

