Сотрудник Запорожской АЭС погиб при ударе украинского дрона

В Запорожской области ВСУ ударили беспилотниками по атомной станции. В результате погиб сотрудник. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

«Сегодня в результате удара беспилотного летательного аппарата ВСУ по территории транспортного цеха Запорожской атомной электростанции погиб водитель», – говорится в сообщении.

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев отмечал, что Киев наращивает количество ударов по ЗАЭС. ВСУ стремятся посеять панику и дезориентировать персонал. За последнюю неделю город-спутник станции Энергодар неоднократно оставался без электричества и водоснабжения.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины перебрасывают серьезные силы для контратак на отдельных участках на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.

Запорожье, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube