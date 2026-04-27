Сотрудник Запорожской АЭС погиб при ударе украинского дрона

В Запорожской области ВСУ ударили беспилотниками по атомной станции. В результате погиб сотрудник. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.
«Сегодня в результате удара беспилотного летательного аппарата ВСУ по территории транспортного цеха Запорожской атомной электростанции погиб водитель», – говорится в сообщении.
Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев отмечал, что Киев наращивает количество ударов по ЗАЭС. ВСУ стремятся посеять панику и дезориентировать персонал. За последнюю неделю город-спутник станции Энергодар неоднократно оставался без электричества и водоснабжения.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины перебрасывают серьезные силы для контратак на отдельных участках на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.
Запорожье, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»