Фон дер Ляйен: Украина получит от ЕС 6 млрд евро на дроны до конца июня

Евросоюз выделит Украине во втором квартале 6 млрд евро на закупку и производство беспилотников, а также на бюджетные нужды в виде первого транша из ранее утвержденного кредита в размере 90 млрд евро. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте.

«Мы выделим первый транш из 45 млрд евро на 2026 год уже в этом квартале: одна треть – на бюджетные нужды, а две трети пойдут на оборону Украины, и первый оборонный пакет будет направлен на дроны из Украины для Украины на сумму около 6 миллиардов евро», – цитирует руководителя ЕК РИА «Новости».

23 апреля Совет ЕС согласовал финальный вариант законодательного акта, определяющего условия предоставления Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро. Кредит рассчитан на 2026-2027 годы. Из общей суммы 60 млрд евро будут направлены на закупку оружия, 30 млрд – на финансирование бюджетных расходов. Позже стало известно, что Еврокомиссия начнет предоставлять Киеву выплаты из этого пакета в течение второго квартала текущего года.

Брюссель, Наталья Петрова

