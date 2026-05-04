Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР

Вооруженные силы России продолжают освобождение территории ДНР. Бойцы ВС РФ закрепились на восточных окраинах Рай-Александровки – ключевого узла украинской обороны перед Славянском в ДНР – и продвинулись в Красном Лимане. Об этом сообщила глава республики Денис Пушилин.

«Мы видим продвижение наших подразделений и также видим закрепление на восточных окраинах Рай-Александровки. Данный населенный пункт является достаточно важным на пути к самому Славянску», – рассказал глава ДНР информационной службе «Вести». Он отметил значение Рай-Александровки для продвижения в направлении к ключевому водному каналу региона «Северский Донец-Донбасс».

Пушилин также сообщил, что российские силы продвинулись в северо-восточной и юго-восточной частях Красного Лимана. «В самом Красном Лимане продолжаются городские бои, наши позиции улучшаются в северо-восточной и в юго-восточной части Красного Лимана», – отметил он.

В Константиновке продолжаются ожесточенные бои в районе промзоны, центральной части города и в районе железнодорожного вокзала, рассказал глава ДНР. По его словам, на Константиновском направлении фиксируется улучшение позиций, что создает условия для дальнейшего охвата города после освобождения Ильиновки и Новодмитровки.

На Лиманском направлении российские подразделения продолжают движение в сторону канала Северский Донец – Донбасс, рассказал Пушилин. Идут бои у Старого Каравана и Брусовки, которые расположены на пути к каналу «Северский Донец-Донбасс», уточнил он.

Также, по словам Пушилина, фиксируется улучшение позиций ВС России в направлении Доброполья. «После освобождения Новоалександровки мы видим продвижение наших подразделений дальше. Здесь уже перерезаны пути снабжения и взяты под объективный контроль логистика противника в направлении Доброполья», – рассказал он.

Напомним, об освобождении Новоалександровка в ДНР Минобороны РФ сообщило 30 апреля.

Москва, Наталья Петрова

