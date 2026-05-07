ВСУ атаковали 21 российский регион, есть раненые в Брянске: за ночь сбито 347 БПЛА

Минувшей ночью средства противоздушной обороны уничтожили 347 вражеских беспилотников самолетного типа над 21 регионом России, сообщило Минобороны РФ. ВСУ нанесли удар дронами по жилым домам в Брянске, есть пострадавшие. В Тверской области отражена атака на город Ржев, повреждены три многоквартирных дома, никто не пострадал.

По информации военного ведомства, БПЛА сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями, Краснодарским краем, Адыгеей, Калмыкией и Крымом. Кроме того, беспилотники обезврежены над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

В результате атаки на Бежицкий район Брянска ранены 13 человек, в том числе один ребенок, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Пострадавшие доставлены в больницу. Повреждения получили два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей, уточнил глава региона. Богомаз добавил, что за ночь над территорией региона уничтожен 121 дрон ВСУ.

В Ржеве в результате атаки БПЛА повреждены три пятиэтажных жилых дома, из которых эвакуировали 350 человек, включая 60 детей. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Королев. Людей разместили в гостинице. Глава региона уточнил, что в одном доме повреждена плита кровельного перекрытия и частично выбиты окна, в двух соседних домах выбиты окна. Специалисты проверили кровли и квартиры на предмет безопасности, после чего жильцам разрешили вернуться в свои квартиры.

На подлете к Москве с начала ночи сбили 11 вражеских беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало.

В Ростовской области перехватили 30 БПЛА, в Тульской – 14, в Калужской – 9, в Смоленской – 6, отчитались главы регионов. Во всех четырех субъектах РФ обошлось без пострадавших и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока не комментировали.

Ночью в более чем 10 аэропортах России вводились ограничения на прием и отправку рейсов в целях безопасности полетов.

Москва, Наталья Петрова

