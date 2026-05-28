Российские военные вошли на химзавод в Константиновке, идут тяжелые бои

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что бойцы российской армии вошли на химзавод в Константиновке.

По его словам, Константиновка сейчас окружается российскими военными с нескольких флангов.

«Плюс идут непосредственно сами городские бои. Сейчас поступает информация по химзаводу. Это, скажем так, уже новая локация, которую заняли наши подразделения. И продолжается там боестолкновение, но тем не менее продвижение есть», – рассказал он в интервью ИС «Вести».

Ранее глава ДНР сообщил о продвижении ВС России на краснолиманском направлении в районе города Святогорск и села Богородичное. Также он рассказал об ожесточенных боях в селе Рай-Александровка в ДНР, которое открывает путь на Славянск.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube