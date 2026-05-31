Гросси: удар дрона по ЗАЭС поставил под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности

Удар беспилотника стал серьезным инцидентом на Запорожской АЭС, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси.

Во время обхода территории ЗАЭС группа экспертов МАГАТЭ обнаружила повреждения металлического люка, расположенного на нескольких этажах выше в здании машинного зала, а также несколько обломков и обгоревшие остатки оптического кабеля на земле.

«Гросси заявил, что вчерашний удар – это серьезный инцидент, который поставил под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности», – говорится в сообщении МАГАТЭ.

Накануне Украина впервые целенаправленно атаковала основное оборудование Запорожской АЭС. Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Дрон на оптоволокне пробил дыру в стене машинного зала в здании энергоблока №6.

Более того, ВСУ продолжили наносить удары по ЗАЭС. В результате сегодняшнего удара уничтожены шесть автобусов и два автомобиля «Газель», сообщили в пресс-службе станции. Пострадавших среди персонала нет.

Энергодар, Зоя Осколкова

