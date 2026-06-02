Украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в Киеве

Российские военные днем 2 июня продолжили удары по целям в Киеве. Украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в столице на фоне воздушной тревоги. На месте прилетов поднимается столб дым.

В Киеве в 12:59 сработал сигнал воздушной тревоги. Сирены также сработали в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской областях, а также на части территорий Волынской, Житомирской, Киевской, Ровненской областей, передает ТАСС.

В Минобороны РФ сообщали, что в результате ночной массированной атаки на объекты на Украине были поражены в том числе предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Также под удары попали используемые украинской армией объекты топливной, транспортной инфраструктуры и военные аэродромы. В ведомстве подчеркнули, что ночной удар по целям на Украине – это ответ на террористические акты киевского режима.

Киев, Наталья Петрова

