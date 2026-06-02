Били по оборонке: армия России нанесла массированный удар в ответ на теракты Украины

Вооруженные силы России в ночь на вторник, 2 июня, нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические акты киевского режима. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Атаке подверглись предприятия ОПК в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Также целями стали используемые украинской армией объекты топливной, транспортной инфраструктуры и военные аэродромы.

В ходе удара применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты, а также ударные беспилотники.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – заявили в Минобороны.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что за минувшую ночь подразделения ПВО уничтожили 148 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. На Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае начался пожар из-за атаки БПЛА, проинформировал региональный оперштаб. Обошлось без пострадавших. В Белгородской области в результате удара дрона по частному дому в Бочковке пострадал 11-летний мальчик. Также в городе Алексеевка в результате падения обломков сбитого БПЛА на территории предприятия загорелось здание и находящееся внутри оборудование.

Москва, Наталья Петрова

