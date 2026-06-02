Минобороны опубликовало список целей, пораженных в ходе ночного удара по Украине

Минобороны России перечислило предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, которые были поражены в ходе массированного ракетно-дронового удара в ночь на 2 июня. В военном ведомстве подчеркнули, что атака стала ответом на удар ВСУ беспилотниками по общежитию колледжа в Старобельске, в результате которого погиб 21 студент, и другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре на территории России.

По данным Минобороны, в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные БПЛА, среди которых: объединение «Абрис ПТ», предприятие радиоэлектронной промышленности «Специальное КБ «Спектр», АО «Завод Маяк» и госкомпания «УкрСпецэкспорт». Также в Киеве под удар попали три территориальных центра комплектования ВСУ.

В Запорожье поражены цеха машиностроительного завода имени Омельченко и авиационного двигателестроительного завода «Мотор Сич».

В Днепропетровской области нанесены удары по предприятию украинской компании Fire Point, выпускавшему комплектующие для ударных беспилотников большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр. Известно, что компания Fire Point занимается производством крылатых ракет «Фламинго».

В Харьковской области поражены три предприятия ОПК, в том числе «Харьковское государственное авиационное предприятие», и два объекта топливно-энергетического комплекса Украины, используемые украинской армией.

В Сумской области нанесен удар по «Шосткинскому казенному заводу «Звезда».

Кроме того, поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура шести военных аэродромов: в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях.

Для ударов по целям на Украине применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты, а также ударные беспилотники.

Москва, Наталья Петрова

