Российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по местам хранения и площадкам запуска беспилотников ВСУ дальнего действия. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия также поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах украинской армии, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 147 районах.

В то же время силы ПВО сбили 754 вражеских беспилотников самолетного типа, шесть управляемых авиабомб и шесть реактивных снарядов системы HIMARS.

Подразделения Вооруженных сил России тем временем улучшили положение на пяти направлениях в зоне спецоперации. Так, бойцы группировки войск «Север» бьют по противнику в районах населенных пунктов Червоный Пахарь, Малая Слободка, Великий Прикол, Вольная Слобода и Шалыгино Сумской области, а также около Избицкого, Белого Колодезя, Рубежного и Колодезного Харьковской области.

Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Сеньково, Самборовка, Староверовка Харьковской области, Щурово, Сидорово, Богородичное, Лозовое и Красный Лиман в ДНР.

«Южная» группировка войск нанесла удары по противнику в районах населенных пунктов Малиновка, Алексеево-Дружковка, Новоселовка, Славянск, Краматорск, Николаевка и Константиновка в ДНР.

Подразделения группировки «Центр» поразили силы ВСУ и украинской нацгвардии в районах населенных пунктов Ленинское, Доброполье, Шевченко, Гулево, Сергеевка, Белозерское, Шиловка, Матяшево, Грузское, Кучеров Яр в ДНР Ивановка, Чугуево и Василевка Днепропетровской области.

Группировка войск «Восток» продолжает продвигать в глубину обороны ВСУ и нанесла поражение неприятелю у Гавриловки Днепропетровской области, Неженки, Новоселовки, Омельника и Новониколаевки Запорожской области. В зоне ответственности группировки противник понес самые большие потери за сутки – уничтожено до 435 украинских боевиков. В общей сложности ВСУ потеряли на всех направлениях спецоперации до 1300 боевиков.

Подразделения группировки «Днепр» атаковали врага в районах населенных пунктов Преображенка, Димитрово и Червоная Криница Запорожской области.

Июнь 03, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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