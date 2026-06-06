ВС РФ взяли еще один харьковский поселок и поразили места хранения дальних БПЛА

Российские войска продолжают теснить ВСУ в зоне специальной военной операции. Подразделения группировки «Север» установили контроль над селом Шевченко в Харьковской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Взятие этого населенного пункта позволяет российским силам продвинуться к поселку Казачья Лопань, где находится крупный логистический центр ВСУ, отметили в ведомстве. Кроме того, контроль над селом расширяет зону безопасности в Харьковской области.

Силами группировки «Север» также нанесено поражение противнику в районах Колодезного, Терновой, Грачевки и Избицкого в Харьковской области. В Сумской области бойцы ВС РФ ударили по врагу в районах населенных пунктов Лесное, Пустогород, Хотень и Вольная Слобода. За сутки в зоне ответственности группировки украинская армия потеряла до 210 боевиков, танк и шесть автомобилей. Суточные потери ВСУ на всех фронтах спецоперации составили до 1275 боевиков.

Вместе с тем в течение суток российская армия поразила места производства, хранения, площадкам запуска беспилотников дальнего действия, объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые армией Украины, а также пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 153 районах. Удары по целям наносились авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

Средства ПВО за сутки сбили 911 вражеских беспилотников самолетного типа, 13 управляемых авибомб и четыре реактивных снаряда системы HIMARS.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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