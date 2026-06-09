В России из-за атак Вооруженных сил Украины за прошедшую неделю погибли 43 человека, еще 234 получили ранения. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«За минувшую неделю с 1 по 7 июня от обстрелов украинских нацистов пострадали 277 мирных жителей: ранены 234 человека, в том числе 18 детей, погибли 43 человека», – сообщил дипломат.

В этот период украинские боевики выпустили по меньше мере 4743 снаряда по гражданским объектам. В среднем 677 боеприпасов прилетали ежесуточно.

По словам Мирошника, Киев «достиг нового пика эскалации атак по гражданскому населению» с начала текущего года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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