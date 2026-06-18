Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам ТЭК на Украине

Российские войска в ночь на четверг, 18 июня, нанесли групповой удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах украинской армии, в ответ на террористические атаки киевского режима. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В результате поражены склад ГСМ в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино Полтавской области, отметили в ведомстве.

По информации Минобороны, удар по целям был нанесен высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и беспилотниками большой дальности.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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