Киев получит $1 млрд на закупку американского вооружения

Западные союзники Украины направят Украине $1 млрд на закупки американского оружия в рамках программы НАТО и США PURL. Решение принято по итогам заседания Контактной группы по Украине в Брюсселе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на польскую прессу.

О старте программы PURL, предназначенной для финансирования закупок для Украины американского вооружения, включая средства ПВО, боеприпасы и запчасти, было объявлено 14 июля 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

Этот механизм финансирования появился после того, как Вашингтон отказался продолжать бесплатные поставки оружия Киеву.

Напомним, накануне британское минобороны заявило, что Лондон отправит Киеву 150 тысяч беспилотных летательных аппаратов и 350 ракет ПВО до конца текущего года.

Сегодня стало известно, что Австралия выделит Украине дополнительные 100 млн австралийских долларов ($70 млн) на закупку через механизм PURL вооружения, включая средства ПВО и боеприпасы. Об этом объявил вице-премьер и министр обороны Австралии Ричард Марлз.

Накануне глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин намерен передать Киеву трехзначное число ракет типа «воздух – воздух» из собственных запасов. Он добавил, что Германия выделит дополнительные $400 млн на закупку американского оружия для ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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