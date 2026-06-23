Путин: армия России поджимает ВСУ по всему фронту и сейчас «добирает» Константиновку

Президент России Владимир Путин заявил о скором освобождении российскими войсками города Константиновка в ДНР.

«Наши ребята сейчас добирают практически Константиновку. Но там еще в подвалах кто-то сидит, прячется, отстреливается. Они говорят, это серая зона», – сказал российский лидер на встрече с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, МВД и других силовых ведомств.

Глава государства добавил, что российская армия продвигается по всей линии фронта и поджимает противника на всех участках линии боевого соприкосновения.

Ранее сегодня Минобороны РФ в ежедневной сводке сообщило, что подразделения «Южной» группировки войск наступают на всех направлениях в Константиновке, уничтожая разрозненные группы ВСУ в юго-западной части населенного пункта. За сутки от украинских боевиков освобождено 128 зданий.

Путин также заявил, что ВСУ ударами по гражданской инфраструктуре России хотят раскачать общество. «Дроны, удары по гражданской инфраструктуре, для чего? Ну, раскачать общество», – подчеркнул он.

В то же время, по словам президента, страны Европы еще не дошли до того, чтобы запускать БПЛА со своих территорий, поскольку понимают, что будет ответный удар. «Они всячески стараются дистанцироваться от этого, когда там, в странах Прибалтики, например, там какие-то дроны, где-то украинские… Они говорят, что это украинский дрон, это ошибка, сбой в системе и еще что-то. Они еще не дошли до того, чтобы использовать свою территорию напрямую, хотя производство военное размещают», – сказал Путин.

Также российский лидер заявил, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, «пришедшего к власти незаконно, вооруженным путем, с помощью государственного переворота», то теперь на Западе открыто говорят о подготовке к войне с Россией, наращивают военные расходы.

«При этом для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе», – указал Путин.

По его словам, сначала страны Запада создают угрозы для России, «вынуждают нас предпринимать действия, необходимые для самообороны и самозащиты», а затем обвиняют РФ «во всех смертных грехах для обоснования продолжения своей агрессивной политики, своих агрессивных действий в отношении России».

Президент подчеркнул, что Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы. Вместе с тем, Путин отметил, что российская сторона «последовательно выступает за равную и неделимую безопасность для всех». «Добиться этого можно, лишь сформировав многополярную систему международных отношений, надёжно обеспечив военную безопасность каждого государства», – заключил он.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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