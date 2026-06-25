ВС РФ заняли более 160 зданий при продвижении в Константиновке и Красном Лимане

Российские войска продолжают наступление и уничтожение вражеских сил в Константиновке и Красном Лимане в Донецкой народной республике. Как сообщило Минобороны, за сутки бойцы ВС России освободили 127 зданий в Константиновке и заняли еще 38 зданий в Красном Лимане.

По информации ведомства, в Константиновке штурмовые подразделения группировки войск «Юг» ведут активные наступательные действия на всех направлениях и продолжают зачистку и уничтожение разрозненных групп ВСУ в юго-западной части города. За сутки неприятель потерял на этом направлении до 90 украинских боевиков, артиллерийское орудие, 18 автомобилей и 20 наземных робототехнических комплексов.

В Красном Лимане штурмовые подразделения 25-й армии группировки войск «Запад» продолжают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. «Подразделения 67-й дивизии, наступая в западном направлении, овладели девятью опорными пунктами противника и заняли 38 зданий», – отметили в Минобороны. За сутки в городе уничтожено до 35 боевиков ВСУ, два автомобиля, восемь наземных робототехнических комплексов и два склада боеприпасов.

Тем временем группировка войск «Север» улучшила тактическое положение и нанесла поражение противнику в районах населенных пунктов Ивотка, Толстодубово и Кияница Сумской области, а также в районах населенных пунктов Земляной Яр, Лосевка, Петро-Ивановка и Казачья Лопань Харьковской области.

Подразделения группировки войск «Центр» также улучшили тактическое положение и ударили по силам ВСУ и украинской нацгвардии у Золотого Колодезя, Грузского, Новогришино, Доброполья, Василевки в ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

Группировка «Восток» продолжает продвижение в глубину украинской обороны и атаковала противника в районах населенных пунктов Коломийцы, Подгавриловка, Покровское, Малиновка Днепропетровской области, Барвиновка, Свобода и Омельник Запорожской области.

Вместе с тем авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, склады горючего, места хранения и запуска БПЛА дальнего действия. Также удары нанесены по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 149 районах.

Средствами ПВО сбиты 762 вражеских беспилотников самолетного типа, 17 управляемых авиабомб и два реактивных снаряда системы HIMARS.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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